وزارة الصحة تعلن تأمين الأدوية المنقذة للحياة وعقارات لعلاج أمراض الغدد الصم

2020/01/19 | 05:44 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأعلنت وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية عن وصول مادة نورادنالين 8mg/4ml وهو من الأدوية المنقذة للحياة الشحيحة ومن منشأ فرنسي عالمي رصين وتم إطلاق صرف العقار وتوزيعه الى منافذ التوزيع و تم توفير الدواء لأهميته وللحاجة الماسة اليه.واكدت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية «كيماديا» في وزارة الصحة في بيان تلقته «المستقبل العراقي»، على «وصول شحنة من الادوية لعلاج أمراض الغدد الصم ساندوستاتين 20mg vial وهو من الأدوية المفقودة ومن انتاج شركة نمساوية وتم إطلاق صرف العقار وتوزيعة الى المراكز التخصصية فضلا عن وصول شحنة من عقار بنفكس500IU العامل التاسع والذي يستخدم لعلاج مرضى (الهيموفيليا) نزف الدم الوراثي وهو من الادوية الشحيحة من انتاج شركة اسبانية رصينة .

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