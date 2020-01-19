حرق مقر لحزب الله العراقي بالنجف

2020/01/19 | 06:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / ذكرت مصادر أمنية لـ”سكاي نيوز”، مساء السبت، أن محتجين قاموا بحرق مقرا لكتائب حزب الله العراقي بالكامل قرب جسر الاسكان في محافظة النجف.وقام محتجون بغلق البوابة الرئيسية لمطار النجف الدولي بحرق الإطارات، فيما قامت مجموعات بإغلاق أبواب الدوائر الحكومية في المحافظة، وذلك في مسعى لمنع ذهاب الموظفين إلى دوائرهم.ويأتي ذلك مع […]

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