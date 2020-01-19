مجهولون يغلقون ابواب الدوائر الحكومية في النجف الأشرف

2020/01/19 | 07:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام افراد ملثمين باقفال ابواب الدوائر الحكومية في مدينة النجف الأشرف في العراق....

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