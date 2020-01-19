خطف طفلة وقطع لسانها باليمن

2020/01/19 | 07:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / هزت العاصمة اليمنية فاجعة اختطاف طفلة ومن ثم رميها بجوار صندوق للقمامة مقطوعة اللسان.ونقلت صحيفة البيان الإماراتية نقلا عن ناشطين قولهم إنه بعد فقدان الطفلة لجين ذات الأعوام التسعة بيوم، تم العثور عليها بجانب صندوق للقمامة وعليها آثار تعذيب وحروق في جسدها وقطع الجناة لسانها دون رحمة.وقالت الصحيفة إن الجناة […]

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