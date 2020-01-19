قوات حفتر تغلق موانئ نفطية

2020/01/19 | 07:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلنت المؤسسة الليبية للنفط السبت، أن قوات موالية للواء المتقاعد خليفة حتفر، أغلقت أبرز موانئ النفط الواقعة في شرق البلاد.وأوضح المؤسسة في بيان أنه “تم إيقاف صادرات النفط في موانئ البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة”، مؤكدة أن “هذا الإغلاق سيؤدي إلى تراجع إنتاج البلاد من 1.3 مليون برميل يوميا إلى 500 […]

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