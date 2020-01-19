14 وصفة طبيعية لعلاج التهاب الحلق

2020/01/19 | 07:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أثناء فصل الشتاء، تزيد بشكل كبير الإصابات بنزلات البرد التي قد تكون مصحوبة بالتهاب الحلق، خاصة لدى الأطفال.فيشعر المريض بضيق كبير وألم وعدم قدرة على بلع الطعام.والتهاب الحلق له عدة أسباب، إلا أن الإصابة بالفيروسات هي أبرزها، لكن قد يُصاب الشخص بالتهاب الحلق نتيجة للحساسية أو نزلات البرد والإنفلونزا أو التلوث […]

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