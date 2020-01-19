2020/01/19 | 07:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة التي حددتها تنسيقيات المتظاهرين لتنفيذ المطالب التي دفعتهم إلى الخروج في احتجاجات واسعة منذ أكتوبر الماضي، بدأت وتيرة التحركات بالارتفاع منذ ليل السبت - الأحد.

وتناقل ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من النجف لإحراق مقر لميليشيا حزب الله العراقي بالكامل قرب جسر الإسكان، على يد "مجهولين".

وتزامن هذا مع قطع طريق مطار النجف بالإطارات المشتعلة في رد على مماطلة الحكومة العراقية في الاستجابة للمطالب.

كما أظهرت مقاطع مصورة قيام محتجين بإغلاق أبواب الدوائر الحكومية في النجف باللحام الحديدي.

وكانت مهلة الأسبوع قد منحت للسلطات العراقية من قبل متظاهرين في الناصرية، مركز محافظة ذي قار الجنوبية، لتنفيذ مطالب الحراك الاحتجاجي المتمثلة باختيار رئيس وزراء جديد من خارج الأحزاب السياسية ومحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين وإقرار قانون جديد للانتخابات المبكرة.

ومنذ تحديد هذه المهلة توالت الدعوات في عموم المحافظات استجابة لها، وفيما أطلق ناشطون في بغداد هاشتاغ "مليونية مع الناصرية".

وفي ساحة التحرير تصاعدت حدة الاحتجاجات، أمس السبت، وكثفت قوات الأمن من أعدادها في وسط بغداد ومناطق تجمع المتظاهرين.

وتعيش البلاد حالة شلل منذ استقالة حكومة عادل عبد المهدي، ولا تزال الكتل السياسية غير قادرة على التوافق لايجاد شخصية بديلة لرئاسة الوزراء رغم انقضاء المهل الدستورية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. "مجهولون" يحرقون مقر حزب الله في النجف وقطع طريق المطار) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. "مجهولون" يحرقون مقر حزب الله في النجف وقطع طريق المطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).