الحشد والاتحادية يقطعان الطريق امام محاولات تسلل

2020/01/19 | 07:51 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

نفذ الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية ، عملية امنية واسعة جنوب مدينة سامراء، فيما تم قطع الطريق أمام محاول...

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