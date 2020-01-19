بغداد تستعد لتنظيم تظاهرات شاملة ضد الاحتلال الاميركي

2020/01/19 | 07:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوضح الاستعدادات الجارية في ساحة الواثق في بغداد لانطلاق تظاهرات شاملة يوم الجمعة القادم ضد تواجد المحتل الأم...

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