تعرف على التنبؤات المضحكة لعام 2020 والتي لم تتحقق

2020/01/19 | 08:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / نشر موقع “آف بي.ري” الروسي تقريرا، تحدث فيه عن هوس الناس بمعرفة ما ينتظرهم في المستقبل، والذي يجعلهم يميلون إلى تصديق العديد من التنبؤات والافتراضات المختلفة، التي قد يبدو بعضها غير منطقي.وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته “عربي21″، إنه منذ عدة سنوات، كان هناك العديد من التنبؤات المتعلقة بسنة 2020، […]

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