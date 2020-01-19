مسلح يطلق 60 طلقة من بندقية “كلاشينكوف” داخل ملعب الهلال السوداني

2020/01/19 | 08:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تعرض ملعب استاد الهلال (الجوهرة الزرقاء) لهجوم بالذخيرة الحية من شاب أطلق أكثر من 60 طلقة نارية في الهواء أمام العديد من المارة.وبحسب موقع “سوداني نت”، ألقت الشرطة القبض على المتهم المخمور (بحسب وصف الموقع) وتم تسليم السلاح الذي كان يحمله (كلاشينكوف) إلى قسم الصناعات بأم درمان.ولم يشر الموقع إلى وقوع […]

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