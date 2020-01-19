الرافدين: صرف دفعة جديدة من السلف لأكثر من 450 متقاعداً

2020/01/19 | 08:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاحد، عن صرف وجبة جديدة من السلفة لأكثر من 450 متقاعداً عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.

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