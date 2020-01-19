فريق ترامب القانوني يرفض مساءلة الرئيس

2020/01/19 | 08:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض الفريق القانوني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساءلة الرئيس التي يُطالب بها مجلس النواب بالكونجرس، مؤكدا براءته كما وصف التهم ضده بأنها ”هجوم خطير“ على الأمريكيين.

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