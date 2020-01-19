شكوى لدى الشرطة البريطانية لإصدار مذكرة قبض على السيسي

2020/01/19 | 08:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قال تحالف مصري معارض لنظام الانقلاب العسكري، إنه تقدم بطلب لدى الشرطة البريطانية، من أجل إصدار مذكرة قبض على عبد الفتاح السيسي.وأوضح تحالف “المجلس الثوري المصري”، أنه بناء على تكليف من رئيسة المجلس، مها عزام، قام مكتب “جيرنكا 37” للمحاماة بتقديم طلب إلى قسم مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية “SO15” لإصدار مذكرة […]

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