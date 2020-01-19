عصائب أهل الحق تدعو إلى محاكمة أياد علاوي

2020/01/19 | 09:11 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت عصائب أهل الحق على لسان القيادي محمود الربيعي إلى محاكمة رئيس الوزراء الاسبق أياد علاوي بتهمة منحه الأرض التي شيدت عليها السفارة الأمريكية في بغداد اثناء توليه رئاسة الحكومة.

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