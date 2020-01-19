انتشار أمني كثيف وسط أحياء الناصرية وحرق للإطارات وقطع الجسور

2020/01/19 | 09:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

انتشرت القوات الأمنية، صباح اليوم الأحد، بشكل كثيف في شوارع مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، في حين قام متظاهرين بحرق الإطارات وقطع كافة جسور المدينة.

وقال مراسل "الغد برس"، ان القوات الأمنية انتشرت بشكل كثيف صباح اليوم وسط أحياء مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وأضاف إن هذا الانتشار يرافقه حرق للإطارات في الشوارع وإغلاق كافة الجسور باستثناء الجسر السريع.

يشار إلى إن متظاهري الناصرية قد اعطوا الحكومة مهلة اسبوع تنتهي يوم غد الاثنين، مرفقين تلك المهلة بمجموعة مطالب على ان تنجز قبل انتهاء المهلة أو يكون هنالك تصعيد في المحافظة، وذلك الأمر قوبل بتضامن من قبل بغداد وبقية المحافظات التي تشهد حركات احتجاجية واعتصامات.

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