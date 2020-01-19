المسماري: تركيا نقلت إرهابيين سوريين إلى ليبيا بطائرة مدنية

2020/01/19 | 09:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن تركيا قامت بنقل الإرهابيين السوريين من مطار أنقرة إلى مطاريّ طرابلس ومصراتة، بالزي العسكري داخل طائرة مدنية تركية كأنهم في مهمة عسكرية.

وقال المسماري في تصريح متلفز ليلة أمس السبت، إن "المرتزقة السوريين قد يكونوا من سجناء داعش أو جبهة النصرة السابقين"، مؤكداً أن "ليبيا تتعرض الآن لنقل موجة من الإرهابيين الخطرين جدا".

وأوضح أن الفيديو الذي تداولته وسائل إعلام أمس، يظهر بوضوح أنه جرى نقل "المرتزقة السوريين" داخل طائرة مدنية تركية، و"هذا واضح من لون الكراسي المميزة الخضراء كما ظهرت في الصور".

وعن مؤتمر برلين، أكد المسماري أن إبعاد قطر عن الحضور جاء لمصلحتها، حتى لا تظهر "قزمة" وسط الدول الكبيرة، متسائلا: "ماذا تمثل قطر إلى جانب حضور المؤتمر، أفضل لها الابتعاد حتى لا تظهر على صورتها الحقيقية".

وأضاف أن رفض المشير خليفة حفتر، التوقيع على مفاوضات موسكو، جاء بسبب وجود تركيا كوسيط، موضحا أن تركيا جزء من المعركة وجسم معادي للعرب ولها جنود على الأرض ولا يمكن أن تكون وسيطا أو مشرفا أو راعية لأي مبادرة سلام.

وفي وقت سابق، رد المسماري على تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حين قال إن "طريق الحل في ليبيا يمر عبر تركيا"، بالقول "السلام في ليبيا يمر عبر القضاء على التواجد التركي وأذنابه وعملائه في ليبيا".

وتابع "أردوغان يقود الإرهاب بمختلف مكوناته ويقود العصابات الإجرامية المسلحة في طرابلس من خلال قواته المسلحة"، مؤكدا على أن "أردوغان كان مسؤولا عن نقل مقاتلين من معسكرات في ليبيا إلى تركيا ومن تركيا إلى سوريا".

وأضاف "أردوغان مسؤول عن الإرهاب في تركيا وذلك من خلال تجنيد مئات الشباب من أوروبا في تنظيمي داعش والقاعدة والزج بهم في الحرب بسوريا".

وبشأن مؤتمر برلين، الذي سيعقد الأحد، قال المسماري "ما دفعنا لعقد مؤتمر برلين هو محاولة إنقاذ الرأي العام المحلي والدولي من التضليل والأكاذيب التركية حول الموقف في ليبيا".

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