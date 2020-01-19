هكذا يستعد نظام السيسي لاستقبال ذكرى ثورة يناير التاسعة

2020/01/19 | 09:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ استبق النظام العسكري الحاكم في مصر ذكرى ثورة 25 يناير 2011، التي تحل السبت المقبل، بعدة اعتقالات وإجراءات أمنية وإدارية طالت مباريات فريقي الأهلي والزمالك القارية؛ تحسبا لهبة شعبية غاضبة ضد رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي.وعلى الرغم من اعتراف دستور الثورة في 2012، ودستور ما بعد الانقلاب في 2014، بثورة 25 كانون الثاني/ يناير […]

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