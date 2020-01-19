2020/01/19 | 09:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية ،امس السبت، عملية امنية واسعة جنوب مدينة سامراء، فيما تم قطع الطريق أمام محاولات تسلل عناصر داعش في المنطقة.وافاد اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان قوة من اللواء 41 بالحشد الشعبي و الشرطة الاتحادية استكملا عملية امنية لتفتيش وتطهير جميع الأحراش و البساتين ضمن قاطع عمليات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد والاتحادية يقطعان الطريق امام محاولات تسلل داعش جنوب سامراء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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