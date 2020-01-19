قرعة متوازنة للعراق في بطولة الأندية لكرة الطائرة

2020/01/19 | 09:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى الاتحاد العربي لكرة الطائرة حفل قرعة البطولة الثامنة والثلاثين للأندية العربية للعبة ،التي ستستضيفها جمهورية مصر العربية للفترة من 16 وتستمر لغاية 28 من شهر شباط المقبل بمشاركة ناديي غاز الجنوب والبيشمركة العراقيين.

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