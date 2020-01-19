العلماء يكشفون سبب انقراض الديناصورات

2020/01/19 | 09:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل فريق من المختصين في علم المناخ القديم Paleoclimatology من جامعة ييل الأمريكية إلى استنتاج مفاده، أن سبب انقراض الديناصورات كان سقوط نيزك عملاق على الأرض.

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