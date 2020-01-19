مجلس النواب ينفي استعداده لاستقبال الموظفين المحالين للتقاعد.

2020/01/19 | 09:19 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، السبت، استعداد البرلمان لاستقبال الموظفين المحالين للتقاعد يوم غد الاحد.وذكرت الدائرة في بيان إنها “تنفي خبراً مفاده بان مجلس النواب سيقوم يوم غد الاحد […]

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