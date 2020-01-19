جاسم ألصفار - تكهنات في اسباب استقالة ميدفيدف

2020/01/19 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جاسم_ألصفار فاجأ قرار ديميتري ميدفيديف رئيس الوزراء الروسي بتقديم استقالته الى الرئيس فلاديمير بوتن العديد من السياسيين الروس والاجانب، وأيا كان سببه ، يعتقد معظمهم أنه كان قرار بوتين، بالدرجة الاولى، مرفوقا بعدم اعتراض ميدفيديف.البعض يربط الاستقالة بالتعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس بوتن في خطابه السنوي امام الاجتماع الاتحادي، وهذا افتراض غير واقعي لأن التعديلات المقترحة من قبل الرئيس الروسي على ا......

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