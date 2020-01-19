وليد مهدي - ما بعد صواريخ آية الله - الشرق سيدخل الحرب وسينتصر

2020/01/19 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وليد_مهدي حين أقرا في مواقع التواصل بان الصراع في العراق ولبنان واليمن مذهبي سببه ايران الشيعية امام السعودية السنية ..أشعر بغثيان وملل من سطحية هذا الراي الرائج الى درجة لا يمكن مناقشته مع أحد ..ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموضوع اكبر من الدين ، ويتمثل بنزعة العدوان الانجلو****وني الغربي الذي يقود صراعاً يائساً ضد غولٍ عظيم اسمه الموروث الثقافي للشرق ، وهذا شيء معروف وليس خافيا ، كل ادب......

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