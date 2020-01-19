2020/01/19 | 09:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الاحد، صرف وجبة جديدة من السلفة لأكثر من 450 متقاعداً عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، انه "تم صرف دفعة جديدة من سلفة ضعف وضعفين للمتقاعدين المدنيين والعسكريين لأكثر من 450 متقاعد".

وأشار إلى ان "صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم ابلاغ المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخبره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل المتقاعد كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يعلن صرف سلفة لـ450 مستفيداً) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يعلن صرف سلفة لـ450 مستفيداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).