مصرف الرافدين: صرف دفعة جديدة من السلف لأكثر من 450 متقاعداً

2020/01/19 | 09:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد، عن صرف وجبة جديدة من السلف لأكثر من 450 متقاعداً عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.وذكر بيان تلقته وكالة صدى ، أنه “تم صرف دفعة جديدة من سلفة (ضعف وضعفين) للمتقاعدين المدنيين والعسكريين لأكثر من 450 متقاعداً”.وأشار إلى أن”صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ،ثم إبلاغ المتقاعد

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