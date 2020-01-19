إعادة فتح الجسر المعلق وتقاطع عمان وسط بغداد لأوقات محددة

2020/01/19 | 09:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر في بغداد، الأحد (19 كانون الثاني 2020)، بأن القوات الأمنية أعادت فتح الجسر المعلق باتجاه...





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