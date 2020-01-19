وفاة معتقل مصري جديد داخل محبسه نتيجة الإهمال الطبي

2020/01/19 | 09:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ قالت مصادر حقوقية إن السجون المصرية شهدت، السبت، حالة وفاة جديدة بما وصفوه بالإهمال الطبي المتعمد، وذلك بعد اعتقال دام لمدة 4 سنوات في “ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان”.وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن “المعتقل عاطف النقرتي توفي داخل قسم شرطة مدينة القُرين بمحافظة الشرقية، بعد اعتقال استمر عامين، بسبب […]

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