2020/01/19 | 09:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة بيئة ديالى، السبت، عن اصدار قرار رسمي باغلاق اكبر مطمر للنفايات داخل المحافظة.وقال مدير بيئة ديالى عبدالله الشمري في حديث لـ/ المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى،ان” دائرته اصدرت قرار رسمي باغلاق مطمر النفايات قرب ناحية كنعان(17كم شرق بعقوبة) والذي يعد الاكبر من نوعه على مستوى ديالى “.واضاف الشمري،ان” اصدار قرار الاغلاق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيئة ديالى تصدر قرار باغلاق اكبر مطمر للنفايات داخل المحافظة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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