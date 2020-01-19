“باطل” تدعو المصريين للتظاهر في ذكرى ثورة يناير

2020/01/19 | 09:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ دعت حملة “باطل” كل المصريين في الداخل والخارج إلى التظاهر في الذكرى التاسعة لثورة 25 كانون الثاني/ يناير، وذلك للتعبير عن تمسكهم بروح الثورة، وللتأكيد أن التغيير الذي بدأ في 25 يناير 2011 قادم ليزيح رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ويؤسس لقواعد دولة مصر العدل، والحرية والكرامة لكل المصرين دون فرق أو شرط.وأكدت الحملة، […]

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