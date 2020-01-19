2020/01/19 | 09:37 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغلاق جميع الطرق المؤدية الى ساحة الطيران وسط بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/19 | 09:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغلاق جميع الطرق المؤدية الى ساحة الطيران وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغلاق جميع الطرق المؤدية الى ساحة الطيران وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).