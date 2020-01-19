التوتر يعود إلى التحرير.. دخانيات وعمليات كر وفر بين قوات الأمن والمتظاهرين(فيديوهات)

2020/01/19 | 09:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد عادت الاضطرابات إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد من جديد، اليوم الأحد، باطلاق قوات مكافحة الشغب الدخانيات على المتظاهرين في ساحة الطيران والمقتربات الأخرى.وأظهرت فيديوهات حصلت عليها “يس عراق”، “القنابل الدخانية تملى ساحة الطيران بالقرب من ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، دون معرفة الأسباب”.وفي شارع الشيخ الكيلاني بالقرب من ساحة […]

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