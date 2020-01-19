مقترح برلماني يخول الحكومة إرسال موازنة 2020 إلى مجلس النواب

2020/01/19 | 09:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةكشف نائب في مجلس النواب، الأحد، عن مقترح يخول الحكومة إرسال الموازنة إلى المجلس.وقـال النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، في تصريح أوردته صحيفة "الصباح"، إن "مجلس النواب سيناقش عددا من القوانين خلال الجلسة المقررة (اليوم الأحد) من بينها مناقشة تـمـديـد الـفـصـل الـتـشـريـعـي وتـقـلـيـص الـعطلة".وأضـاف، أن "الجلسة ستشهد فتح باب النقاش عـلـى الـتـعـديـلات المــقــررة عـلـى قــانــون الـتـقـاعـد خـاصـة فـقـرة تقاعد الأطـبـاء وبـعـض الـشـرائـح"، مبيناً ان "المجلس يقدم مقترحا وصيغة قانونية يصوت عليها لتخويل الحكومة بإرسال مسودة موازنة 2020".وأوضح جابر، أن "الكتل السياسية مجمعة على تخويل الحكومة بإرسال الموازنة لأهميتها في تسيير حياة المواطنين اليومية ولا يمكن انتظار الحكومة الجديدة".

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