تنفيذا للاضراب العام.. استمرار إغلاق الدوائر الحكومية في واسط

2020/01/19 | 09:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ واسطافاد مصدر محلي، الاحد، باستمرار إغلاق الدوائر الحكومية في واسط تنفيذا للاضراب العام.وقال المصدر، ان "امحافظة واسط تشهد اضراب عام شمل المؤسسات الحكومية باستثناء الصحة والمصارف الحكومية وجامعة واسط".واضاف، ان "المدارس الابتدائية مستمرة بالدوام بناء على اتفاق بين ساحة التظاهرات والاهالي الأسبوع الماضي".وتستمر الاحتجاجات الشعبية في بغداد ومحافظات الجنوب التي انطلقت منذ بداية تشرين الأول الماضي، وراح ضحيتها قرابة الـ 440 شهيدا وإصابة أكثر من 19 ألف آخرين.

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