مجلة باليت..العدد 47

2020/01/19 | 09:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر العدد الجديد (47) من مجلة باليت المتخصصة بالفنون التشكيلية والبصرية، لتواصل مسيرتها في رفد المشهد التشكيلي بموضوعات رصينة يكتبها خيرة نقاد الفن التشكيلي.

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