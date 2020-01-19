العمل تستحصل أكثر من 2 مليار دينار من العمال المضمونين والشركات المخالفة

2020/01/19 | 09:52 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاحد، إستحصال اكثر من ملياري دينار من العمال المضمونين والشركات المخالفة لقانون العمل.

وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في الوزاة رائد جبار، في حديث أورته صيحفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن الدائرة "استحصلت أكثر من ملياري دينار من ضمان العمال العراقيين وغرامات الشركات المخالفة لقانون العمال خاصة المتواجدة في المحافظات الجنوبية".

وأضاف: "الفرق الميدانية رصدت 555 عاملاً مابين عراقي واجنبي منهم غير مسجلين رسمياً لدى الوزارة واخرون غير مشمولين بالضمان الاجتماعي".

واكد جبار، التنسيق مع محكمة العمل بمحافظة مــيــســان لاصــــدار قـــــرارات بــحــق سـبـع شـركـات مـخـالـفـة لـقـانـون الـعـمـل مـوزعـة بـين المحافظات الجنوبية.

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد اعلنت موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء على زيادة رواتــب الـعـمـال المـضـمـونـين بـواقـع 100 الـف ديـنـار، وتـم ادراجـهـا ضمن احكام مسودة قانون المـوازنـة الاتحادية للعام الحالي.

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