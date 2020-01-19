2020/01/19 | 09:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي أن نجم المنتخب البرازيلي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، قد اتخذ قرارا هاما يتعلق بمستقبله الكروي رفقة النادي الباريسي.فاجأ النجم البرازيلي الجميع برغبته بالبقاء في صفوف الفريق، عكس ما كان متوقعا برغبته بالرحيل إلى برشلونة.وبحسب المصدر فإن البرازيلي يرغب بتمديد عقده رفقة ناديه الحالي، حيث يمتد عقده

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نيمار يتخذ قرارا مفاجئا ينهي الجدل حول مستقبله مع سان جيرمان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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