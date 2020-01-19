عبدالرزاق دحنون - يعجبني ماركس أكثر من سواه

2020/01/19 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون في هذا الحوار الذي نشرته مجلة «الفيصل» الواسعة الانتشار وأجراه الكاتب اللبناني أحمد بزون في منزل كريم مروة في بيروت العاصمة اللبنانية، في غرفة جدرانها كتب، وسيّدها لا تفارقه البسمة، ولا يدعوك إلّا إلى التفاؤل، حاولت الأسئلة أن نضيء بعضًا من مواقفه وأفكاره ونقده واعترافاته.المفكر اليساري كريم مروة يصرُّ بأنه "مفكر يساري" وهي أحب الصفات إليه.قمت باختصار الحوار بحيث أبقيت على الأفكار الأساسي......

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