اسماعيل شاكر الرفاعي - مقتدى الصدر مرة اخرى

2020/01/19 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اسماعيل_شاكر_الرفاعي نجحت ايران الى حد كبير في صناعة ثقافة شفاهية وتحويلها الى حاجة مطلوبة من ساسة البلدان المجاورة التي تطمح ايران الى جعلها مناطق نفوذ خالصة لها …تقوم صناعةهذا النوع من الثقافة على تكتيكي الترغيب والترهيب : ترغيب ساسة الدول المجاورة لايران بما يحصلون عليه من مناصب وامتيازات لو انهم اصطفوا خلف السياسية الايرانية في صراعها مع امريكا والغرب .وتخويفهم من عواقب العزل السياسي لو انهم لم يتجاوبوا ......

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