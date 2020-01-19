حكمة اقبال - يوميات دنماركية 100+97

2020/01/19 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حكمة_اقبال 1- الحكومة والأطفال :قالت رئيسة الوزراء ميته فريذركسن (41 عاماً ) انها والوزراء التقوا في حلقة دراسية للحكومة يوم الأثنين الماضي ، وانهم بشكل مشترك تطلعوا الى المهام التي تنتظرهم في هذا العام الذي بدأ تواً .ومنذ كلمتي في رأس السنة الجديدة ، أكرر اكثر من مرة من اننا نسير على الطريق الصحيح في اتجاه جديد لحماية الأطفال والشباب الضعفاء ، وتقدم عددا منهم للاعلام وتشجعوا لعرض مشاكلهم وبعضهم تحدث مع......

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