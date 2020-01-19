2020/01/19 | 09:55 - المصدر: سومر نيوز
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الاقتصاد النيابية: المطامع الأميركية لن توقف العمل بالاتفاقية الصينية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاحد، ان الاطماع الأميركية وبعض الدول الأخرى بثروات العراق ونف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الاقتصاد النيابية: المطامع الأميركية لن توقف العمل بالاتفاقية الصينية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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