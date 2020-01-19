2020/01/19 | 09:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فككت قوات الدرك التركي مساء السبت، وكرا للبغاء تديره عصابة منظمة في منطقة باموكالي بمدينة دنيزلي جنوب غرب الأناضول.وذكرت صحيفة “حرييت” اليوم الأحد، أن قوات الأمن التركية اعتقلت 50 بائعة هوى أجنبية و21 قوادا تركيا يعملون سماسرة في عمليات الفاحشة والفجور.وفي التفاصيل، قامت قوات الدرك التركي بالتعاون مع جهاز المخابرات العامة، بمداهمة 29

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 50 بائعة هوى في منطقة سياحية بتركيا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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