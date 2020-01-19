شاهد بالصور.. محتجون يغلقون تقاطع البهو وسط الناصرية

2020/01/19 | 09:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم متظاهرون محافظة ذي قار، اليوم الأحد ، على قطع طريق تقاطع البهو وسط الناصرية.

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