بعد انسحاب القوات الأميركية.. أربع عواقب «وخيمة» تنتظر العراق

2020/01/19 | 09:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق حذرت سفيرة #العراق السابقة في #الولايات المتحدة رند الرحيم، من أربع «عواقب أمنية واقتصادية وسياسية واجتماعية» في حال انسحبت #القوات_الأميركية من البلاد.وقالت رحيم في مقال […]

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