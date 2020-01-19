الموقف في التحرير.. إضرام النار في الإطارات واطلاق قنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين(صور)

2020/01/19 | 10:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد عادت الاضطرابات إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد من جديد، اليوم الأحد، باطلاق قوات مكافحة الشغب الدخانيات على المتظاهرين في ساحة الطيران والمقتربات الأخرى.وأظهرت صور حصلت عليها “يس عراق”، “حرق إطارات في مناطق الاحتجاج القريبة من ساحة التحرير وإطلاق قوات مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين”.وفي شارع الشيخ الكيلاني […]

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