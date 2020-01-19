استمرار الاضراب في الجامعات والمدارس والدوائر في واسط والديوانية

2020/01/19 | 10:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أفاد مراسل (بغداد اليوم)، الأحد (19 كانون الثاني، 2020) باستمرار الاضراب في الجامعات والمدارس ...





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