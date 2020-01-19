شاهد.. دبلوماسي أميركي يكشف عن قائمة عقوبات جديدة ستفرضها واشنطن على أشخاص عراقيين

2020/01/19 | 10:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قال مساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، إن واشنطن تعد قائمة عقوبات جديدة تطال مسؤولين عراقيين في الحكومة الحالية أو خارجها.وذكر شينكر خلال لقاء له على قناة سكاي نيوز وتابعتها “يس عراق” أن “هناك دراسة أميركية حول أشخاص عراقيين، بشأن شمولهم بالعقوبات وربما ينطبق عليهم قانون ماغنيتسي”.[…]

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