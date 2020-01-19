2020/01/19 | 10:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الأحد، استقراراً بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.وجاءت أسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة، كالآتي: سعر البيع للدولار الواحد 1220 ديناراً، أي 122 ألف ديناراً للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1210 ديناراً، أي 121 ألفاً و100 دينار للمائة دولار.تابعوا قناة وكالة صدى الاعلام على التليغرام القناة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استقرار اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 19-1-2020 الاحد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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