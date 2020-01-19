متنبئ جوي يحذر: العراق مقبل على موجة برد شديدة وأمطار غزيرة

2020/01/19 | 10:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الأحد، تعرض العراق إلى موجة برد شديدة وأمطار غزيرة خلال الأيام المقبلة.وحذر العطية عبر حسابه في فيسبوك، من "غزارة الأمطار في بعض مدن الوسط والفرات الأوسط يوم الأربعاء المقبل واحتمالية عالية لغرق بعض المناطق السكنية التي تفتقر للخدمات واردة جداً".وبين، أن "موجة شديدة البرودة ستتعرض لها كافة المدن في العراق، وتبدأ تأثيرها التدريجي على مدن البلاد يومي الخميس والجمعة المقبلين وتشتد بداية الأسبوع المقبل، في أقوى موجة برد تشهدها البلاد منذ بدء موسم الشتاء الحالي".وأشار العطية إلى ان "درجات الحرارة تصل الى مستويات متدينة جداً بحيث تصل الى ما دون الصفر تحديداً في مدن الشمال الأنبار وموجات الصقيع وارادة".وتابع، أن "الموجة تستمر عدة أيام خلال الأسبوع المقبل".وجدد العطية تحذيره "من تشكل موجات الضباب خلال الليل والصباح في الايام المقبلة في مناطق عديدة من مدن البلاد وخصوصا الشمالية منها والشرقية".

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