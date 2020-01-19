العصائب في مواجهة علاوي.. وآخرون يُطالبون بمحاكمة الخزعلي

2020/01/19 | 10:46 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- الحل العراق طالب “محمود الربيعي” المتحدّث باسم المكتب السياسي لحركة #عصائب_أهل_الحق التي يتزّعمها #قيس_ الخزعلي بـ «وجوب محاكمة رئيس الوزراء العراقي الأسبق #إياد_علاوي بتهمة منح #الولايات_المتحدة مساحة من الأرض […]

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